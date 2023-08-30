Скачки, Хор Турецкого, МОТ и салют: Как отмечают День республики в Набережных Челнах

Праздничный салют озарит небо над городом в 21.00. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В эту среду в Казани и Набережных Челнах масштабно отмечают День республики Татарстан. Так, согласно праздничной программе, в автограде торжественные мероприятия пройдут во всех его трех районах. Например, на местном ипподроме в 11.00 пройдут соревнования по борьбе куреш и скачки.

Но самые главные события развернутся на майдане парка «Прибрежный». После праздничных концертов там выступят арт-группа «Хор Турецкого» и рэпер МОТ. Закончится торжество в 21.00 салютом.

С более подробной программой праздника можно ознакомиться здесь.

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