Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем республики

Праздник, с которым Минниханов поздравил жителей республики, традиционно отмечается 30 августа. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился с поздравлением в связи с Днем республики, который традиционно отмечается 30 августа.

«Уважаемые татарстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Этот всенародный праздник объединяет нас в любви к родной земле, олицетворяет успехи татарстанцев. Сегодня Татарстан – один из опорных субъектов Российской Федерации, лидер по ряду макроэкономических показателей, инвестиционной привлекательности и качеству жизни. Мы продолжим создавать условия для развития науки и образования, медицины и социальной сферы, искусства, спорта и молодежной политики», - говорится в обращении к татарстанцам.

Напомним, на День республики и города Казань запланирована обширная программа мероприятий.

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