Судья, который устроил стрельбу в полиции Казани, подал в отставку

Сообщается, что его отставка была принята. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 29 августа, состоялось внеочередное заседание Квалификационной коллегии судей (ККС) Татарстана.

«Прекращены полномочия мирового судьи участка №8 по Альметьевскому судебному району по собственному желанию в связи с уходом в отставку», - сообщается на сайте ККС Татарстана.

Отметим, что речь идет о том самом судье, которого задержали в центре Казани за потасовку. Оказавшись в пункте полиции, он устроил там стрельбу из травматического пистолета. Есть подозрения полагать, что мужчины был нетрезв.

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