Перед Днем республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Героями России

Герои России пробудут в Татарстане до 2 сентября. Фото: rais.tatarstan.ru

В этот вторник, 29 августа, на площадке выставочного центра «Казань Экспо» в преддверии Дня республики Татарстан с Героями России встретились глава региона Рустам Минниханов, полпред президента страны в ПФО Игорь Комаров, госсоветник республики Минтимер Шаймиев и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

20 человек награжденных за свои подвиги Золотой звездой прибыли в Казань в рамках Всероссийского проекта «Вахта Героев Отечества». В разных регионах страны они проводят в образовательных учреждениях «Уроки Мужества». Акция в Татарстане продлится до 2 сентября. Ее проведут для молодежи Казани, Арского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов.

«Большая гордость за то, что вахта Героев России собралась в моей родной республике. Уверен, что наши встречи с молодыми людьми заложат хорошую основу для дальнейшего развития Татарстана и нашей страны», - сказал уроженец Пестречинского района, Герой России Иван Додосов.

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