Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2023 15:22

Экс-начальника отдела прокуратуры Татарстана хотят арестовать за взятку iPhone

В Казани суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего сотрудника прокуратуры, который, как утверждается в качестве взятки взял iPhone
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Суд рассмотрит ходатайство следствия.

Суд рассмотрит ходатайство следствия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе начальника отдела прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью СУ СКР по Татарстану уволили по отрицательным мотивам, а теперь его доставили в Советский районный суд Казани.

На мужчину завели уголовное дело о получении взятки. Пока точно известно, что он получил смартфон марки iPhone за помощь фигурантке уголовного дела о продаже наркотиков.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что в столице Татарстана мировой судья был задержан за драку, а когда его доставили в полицию, выстрелил из травматического пистолета.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram