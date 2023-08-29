Экс-начальника отдела прокуратуры Татарстана хотят арестовать за взятку iPhone

Суд рассмотрит ходатайство следствия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе начальника отдела прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью СУ СКР по Татарстану уволили по отрицательным мотивам, а теперь его доставили в Советский районный суд Казани.

На мужчину завели уголовное дело о получении взятки. Пока точно известно, что он получил смартфон марки iPhone за помощь фигурантке уголовного дела о продаже наркотиков.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что в столице Татарстана мировой судья был задержан за драку, а когда его доставили в полицию, выстрелил из травматического пистолета.

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