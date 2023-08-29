В Новошешминском районе троих дорожных рабочих засыпало грунтом

На место происшествия выехал прокурор Новошешминского района. Фото: прокуратура Татарстана

Во вторник, 29 августа, на 78-м километре трассы Шали - Бавлы в Новошешминском районе произошел трагический случай.

По предварительной информации, около 11.00 во время дорожных работ троих рабочих засыпало грунтом. В результате погиб 51-летний рабочий и еще двое получили травмы.

По факту нарушения требований охраны труда следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия выехал прокурор Новошешминского района Руслан Гизятов. Расследование контролируют в районном надзорном ведомстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, ранее в Менделеевске столкнулись газель и грузовик, один человек погиб.

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