В Казани перекроют улицу Ильича из-за строительства сетей

На улице Ильича будут строить наружные тепловые сети.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Казани временно перекроют движение по улице Ильича. Здесь будут строить наружные тепловые сети, предупредил комитет внешнего благоустройства города.
Со 2 сентября 23.00 до 3 сентября 5.00 полностью закроют проезд возле дома №1. Затем в это же время с 4 по 5 сентября перекроют участок около дома №25.
Ранее стало известно, что из-за строительства метрополитена в очередной раз перекроют улицу Юлиуса Фучика.
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