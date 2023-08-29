В Татарстанском нефтегазохимическом форуме примут участие 180 компаний

Форум пройдет с 31 августа по 2 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году в Татарстанском нефтегазохимическом форуме примут участие порядка 10 тысяч человек. Мероприятие пройдет с 31 августа по 2 сентября.

На участие в выставке TatOilExpo заявились 180 компаний из 27 регионов России, а также Китая, Беларуси, Узбекистана, Камеруна и Азербайджан. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

В программе форума: четыре международные конференции, в том числе с китайской делегацией. Основное пленарное заседание посвятят перспективам развития нефтегазохимической отрасли.

Ранее мы рассказывали, как прошел Международный Экономический Форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023».

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