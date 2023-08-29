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НовостиЭкономика29 августа 2023 11:42

С 1 сентября в Татарстане начнется пилотное тестирование исламского банкинга

Эксперимент также проводится в Башкортостане, Чечне и Дагестане
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Основная задача проекта - выравнивание условий для партнерского и традиционного финансирования.

Основная задача проекта - выравнивание условий для партнерского и традиционного финансирования.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября в четырех пилотных регионах, в том числе Татарстане, стартует эксперимент по исламскому банкингу. В республике уже сформировали план мероприятий по реализации тестирования, рассказал на брифинге глава Минэкономики региона Мидхат Шагиахметов.

Основная задача проекта - выравнивание условий для партнерского и традиционного финансирования. Ожидается, что исламский банкинг поможет привлечь инвестиции из исламских стран.

Напомним, эксперимент продлится два года. Субъектами реализации проекта станут Татарстан, Башкортостан, Чеченская республика и Дагестан.

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