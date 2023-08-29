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НовостиПроисшествия29 августа 2023 10:30

В Татарстане экс-главу Роскадастра выпустили из СИЗО

Верховный суд Татарстана отпустил бывшего руководителя Роскадастра Рустама Хасанова под домашний арест
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Изначально Вахитовский суд Казани постановил заключить Хасанова под стражу на 1,5 месяца.

Изначально Вахитовский суд Казани постановил заключить Хасанова под стражу на 1,5 месяца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 29 августа, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу на арест бывшего начальника Роскадастра по республике Рустама Хасанова. Его обвиняют в хищении 78,5 миллиона рублей.

Изначально Вахитовский суд Казани постановил заключить Хасанова под стражу на 1,5 месяца. Следствие посчитало, что, будучи на свободе, подсудимый может уведомить других участников преступления о необходимости скрыться.

Адвокат Владимир Гусев с решением не согласился и подал апелляционную жалобу с просьбой изменить выбранную меру пресечения на более мягкую. Объяснили эту просьбу тем, что Хасанову необходимо содержать двух несовершеннолетних детей. В результате судья ходатайство удовлетворил и отпустил Рустама Хасанова под домашний арест до 1 октября.

Ранее экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина не выпустили под домашний арест.

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