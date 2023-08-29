В Татарстане экс-главу Роскадастра выпустили из СИЗО

Изначально Вахитовский суд Казани постановил заключить Хасанова под стражу на 1,5 месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 29 августа, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу на арест бывшего начальника Роскадастра по республике Рустама Хасанова. Его обвиняют в хищении 78,5 миллиона рублей.

Изначально Вахитовский суд Казани постановил заключить Хасанова под стражу на 1,5 месяца. Следствие посчитало, что, будучи на свободе, подсудимый может уведомить других участников преступления о необходимости скрыться.

Адвокат Владимир Гусев с решением не согласился и подал апелляционную жалобу с просьбой изменить выбранную меру пресечения на более мягкую. Объяснили эту просьбу тем, что Хасанову необходимо содержать двух несовершеннолетних детей. В результате судья ходатайство удовлетворил и отпустил Рустама Хасанова под домашний арест до 1 октября.

Ранее экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина не выпустили под домашний арест.

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