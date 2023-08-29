В Казани обсудили строительство социальной инфраструктуры

За последние три года в Татарстане возводить школы и детсады стало дороже на 40-50%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин, прокурор Татарстана Илдус Нафиков, депутат Госдумы Илья Вольфсон и представители компаний-девелоперов приняли участие в обсуждении вопросов строительства социальной инфраструктуры в столице республики.

На встрече Илдус Нафиков заявил, что в городе идет активная застройка жилыми домами, но наравне с этим очень медленно рядом с ними возводятся школы и детсады. В первых для детей не хватает 12 тысяч мест, а во вторых – порядка шести тысяч. Особенно неравномерная нагрузка на социальную инфраструктуру наблюдается в районах, где строятся частные дома, и на границе города из-за активного возведения жилья на соседних территориях. По мнению Нафикова, нужно обсудить меры законодательного характера, чтобы исправить ситуацию.

В свою очередь Илья Вольфсон считает, что одна из причин проблемы – нехватка финансирования на строительство детсадов и школ. В частности, возводить их стало дороже из-за новых нормативов – увеличенная ширина коридоров и необходимость организации дополнительных помещений. Из-за этого стоимость этих объектов в Татарстане за последние три года выросла на 40-50%. Как заверил Вольфсон, в связи с этим в Госдуме и Минстрое России уже поняли, что часть норм нужно все-таки пересмотреть.

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