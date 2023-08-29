На грант могут претендовать педагогические работники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане утвердили новый грант для поддержки педагогов «Наш новый учитель». Он поможет справиться с кадровым голодом в образовательных учреждениях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно постановлению, на грант могут претендовать педагогические работники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Минобразования региона. Также они должны иметь высшее или среднее профессиональное образование.

Кроме того, заявки принимаются от лиц не старше 35 лет с профессиональным стажем не более трех лет. В год гранты смогут получить 200 претендентов. Для этого необходимо пройти отбор.

Напомним, на набережной Казанки установят памятник учителю.

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