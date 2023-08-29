В Казани три школы с медицинскими классами вошли в число 25 лучших школ России

Всего в рейтинг попали 50 российских общеобразовательных учреждений медицинского профиля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани три школы с медицинскими классами вошли в число 25 лучших общеобразовательных учреждений России. Соответствующий рейтинг по направлению «медицина» составило агентство RAEX, сообщает пресс-служа КГМУ.

Речь идет о лицеи №116 имени Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина. Он занял шестое место. На 19-й строчке расположилась гимназия №179, на 25-й - казанская гимназия №139.

Всего в рейтинг попали 50 российских общеобразовательных учреждений медицинского профиля. При его составлении учитывались данные о выпускниках, поступивших по общему конкурсу на бюджетной основе, результатам целевого приема, платной основе и на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний.

Отметим, в новом учебном году работают 23 медицинских класса Казанского медуниверситета в десяти общеобразовательных организациях. Там обучаются 528 учеников.

Напомним, казанский лицей №185 открыл 15 первых классов.

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