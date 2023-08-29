В набережных Челнах ограничат движение на проспекте Автозаводский. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах ограничат движение на проспектах из-за ремонта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэрия города.

Речь идет о проспекте Автозаводский от проспекта Московский до проспекта Мира. Там перекроют дорогу 29 августа, а в обратном направлении с 30 по 31 августа. Помимо этого, ограничения коснутся проспекта Хасана Туфана на участке от проспекта Чулман и до улицы Раскольникова, проспекта Чулман в обоих направлениях между проспектами Раиса Беляева и Вахитова, а также улицы Раскольникова – на участке от Беляева до Хасана Туфана. Там с 7:00 до 23:30 30 августа перекроют дорогу из-за празднования Дня республики и города.

Напомним, с 27 по 31 августа в Казани будут перекрывать дороги из-за подготовки и проведению Дня города.

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