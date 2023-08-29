В Марий Эл в сгоревшей машине обнаружили тело пенсионера

Машина полностью сгорела вместе с водителем. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Недалеко от поселка Параньга, буквально в семи километров от него, очевидец заметил горящую машину. Он тут же вызвал пожарных. Когда огонь был потушен, в легковушке на водительском сидении было обнаружено тело сгоревшего мужчины, сообщили в следственном комитете Марий Эл.

«Проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Причины пожара и смерти водителя машины установят в ходе проведения соответствующих экспертиз», - добавили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, 68-летний водитель ехал по проселочной дороге. Пенсионер съехал задом в канаву и не смог выбраться. Его машина могла загореться из-за того, что мужчина в попытках выехать обратно на дорогу допустил многократную пробуксовку.

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