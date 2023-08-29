Власти Казани подали иск в суд на КФУ из-за разрушенного фасада здания

КФУ проводит аукцион для поиска исполнителя капитального ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполком Казани подал иск в Арбитражный суд Татарстана на КФУ из-за разрушенного фасада здания. Соответствующий документ опубликован в картотеке дел.

Власти города требуют от университета провести поддерживающий ремонт, восстановление конструктивных элементов, отделку и окраску фасада здания №4 по улице Бутлерова. Следующее заседание состоится 26 сентября.

В случае, если суд поддержит истица, то КФУ в течение 30 дней должен провести соответствующие работы. При этом каждый день просрочки будет штрафоваться в размере тысячи рублей.

Отметим, нарушения были обнаружены еще в августе 2021 года. Но за два года КФУ не предпринял никаких действий по устранению проблем. Теперь учебное заведение проводит аукцион для поиска исполнителя капитального ремонта.

Напомним, КФУ заблокировали доступ к программному обеспечению Microsoft.

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