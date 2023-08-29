В Татарстане приступят к реставрации закулисных цехов Казанского ТЮЗа

По Казанскому ТЮЗу рассматривается вариант поэтапной реконструкции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане приступят к реставрации комплекса зданий Казанского ТЮЗа. Для этого была подана заявка на федеральное софинансирование. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

По словам Аюповой, реконструкция пройдет по этапам. Сначала планируют провести противоаварийные работы в той части, где находятся производственные цеха, репетиционные залы.

Как отметила спикер, основное здание театра является объектом культурного наследия. При этом получить федеральное софинансирование на его реставрацию очень сложно. В связи с этим будут привлекаться и другие источники.

Напомним, на план реконструкции здания Казанского ТЮЗа решено потратить 13,5 миллиона рублей.

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