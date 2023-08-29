В центре Казани судья устроил стрельбу из пистолета в пункте полиции

Пистолет оказался травматическим, никто ранен не был. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь на 29 августа в центре Казани сотрудники полиции прибыли на улицу Баумана. Там произошла потасовка между двумя мужчинами. Одного из них для разбирательства доставили в ближайший стационарный пост полиции, который расположен в неком подобии вагончика.

Когда правоохранители начали опрашивать мужчину и досматривать, тот неожиданно выхватил пистолет и выстрелил в окно. Задержанного тут же скрутили, а оружие отобрали. Обошлось без раненных.

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, стрелявший оказался мировым судьей, изъятый у него пистолет был травматическим и на него есть разрешение, от самого судьи исходил стойкий запах алкоголя.

Сейчас по факту произошедшего проводится служебная проверка. Дело в том, что из-за статуса задержанного привлечь его к ответственности, в том числе и к уголовной, можно только после решения квалификационной коллегии судей.

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