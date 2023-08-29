В Бугульме арочный мост начала XX века хотят лишить статуса памятника

Арочный каменный мост был включен в список объектов культурного наследия в 2002 году.

В Бугульме арочный мост начала XX через реку Бугульминку века хотят лишить статуса памятника. Соответствующий документ опубликован на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Арочный каменный мост был включен в список объектов культурного наследия в 2002 году Минкультом республики. Теперь комитет рассмотрит возможность присвоения ему статуса исторически ценного градоформирующего сооружения.

Такое решение было обосновано тем, что не было обнаружено сведений, связанных с важнейшими историческими событиями, памятными датами по объекту. Также ни в каких документах и материалах не установлена его мемориальная ценность.

Помимо этого, специалисты выявили неудовлетворительное состояние строительный конструкций моста. Речь идет о выпадении отдельных плиток облицовки, на поверхности имеются эрозии, разрушении нижних опорных частей объекта.

Напомним, в Татарстане идет строительство дополнительного моста через реку Мензеля на 1103-м км трассы М-7 «Волга».

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