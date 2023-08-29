В Казани Спасская башня для посетителей откроется 1 сентября

Для посещения башни необходимо будет приобрети билет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани Спасская башня Казанского Кремля для посетителей откроется 1 сентября. Там появятся музей, а на последнем ярусе - «малиновый звон», сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Музей посвящен истории самого сооружения и фортификации крепости. Посетители познакомятся с разными периодами существования башни. При этом отдельный блок посвятили фортификационным сооружениями, вошедшим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, на первом этаже расположится касса, гардероб и камера хранения, на втором - административные помещения, а на третьем - музей. Для посещения башни необходимо будет приобрети билет.

Отметим, принимать посетителей будут по сеансам, продолжительностью в 30 минут. При этом одновременно в музеи смогут находиться не более 15 человек.

Напомним, со Спасской башни в Казанском Кремле убрали символ Святой Троицы.

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