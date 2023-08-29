Минздрав Татарстана за июль заработал на платных услугах 3,2 млрд рублей

Минобрнауки региона за месяц смогло заработать 903,1 миллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав Татарстана за июль 2023 года заработал на платных услугах 3,2 миллиарда рублей. Соответствующий рейтинг министерств и ведомств составил Минфин республики.

Минобрнауки региона за месяц смог заработать 903,1 миллиона рублей, а Минкульт Татарстана - 900 миллионов рублей. После в списке оказались Минэкологии (2 миллиона рублей), Минэкономики (1 миллион рублей) и Минсельхозпрод республики (0 рублей).

Всего с начала 2023 года министерства Татарстана заработали 6,3 миллиарда рублей. При этом годовой план составляет 11,1 миллиарда рублей. В 2022 году ведомства перевыполнили его на 0,9%, заработав за год 10,2 миллиарда рублей.

Напомним, в Татарстане за год доходы жителей выросли в отличии от многих других регионов.

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