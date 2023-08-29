Синоптик назвал срок прихода бабьего лета в Татарстан

Бабьим летом принято называть период с теплой погодой после одной-двух недель холодов в начале осени Фото: Иван МАКЕЕВ

Не раньше второй декады сентября в этом году бабье лето придет в Татарстан. Такой прогноз дал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Как пояснил синоптик, бабьим летом принято называть период с теплой погодой после одной-двух недель холодов в начале осени.

«В начале осени над Атлантическим океаном усиливается Азорский антициклон с циркуляцией. Нагретый воздух поступает вглубь континента, принося тепло, в том числе и в Татарстан», – цитирует Аухадеева ИА «Татар-информ».

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на День знаний ожидается теплая и сухая погода.

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