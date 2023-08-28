В Челнах родным погибших на СВО бойцов передали ордена Мужества

Орденами Мужества посмертно награждены 12 бойцов. Фото: nabchelny.ru/

В Набережных Челнах родителям и супругам погибших на СВО военнослужащих передали ордена Мужества за сыновей и мужей. Награды вручил мэр города Наиль Магдеев.

«Мы помним каждого и сделаем все, чтобы их имена остались в памяти города. Вы можете гордиться своими близкими, которые по зову нашего Отечества и зову сердца выполнили свой гражданский, воинский долг», - отметил глава Челнов, выразив соболезнования семьям погибших бойцов.

За мужество, отвагу и самоотверженность посмертно награждены орденом Мужества: рядовые Ильнур Ахметзянов, Алексей Гарнышев, Алексей Плотников, Рамиль Хазиев, Владимир Чекмарев, ефрейторы Максим Пирогов, Александр Решетников, Никита Решетников, Ефим Скворцов, сержант Владимир Колокольников, младший лейтенант Владимир Мироненко, лейтенант Ильяс Галиакберов.

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