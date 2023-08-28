Казани нужна пара годовых бюджетов для решения проблемы с нехваткой школ

В этом году в Казани за парты сядут 174 тысячи детей. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

29 микрорайонов Казани нуждаются в новых школах, причем в 15-ти районах вопрос стоит очень остро. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, в этом году за парты сядут 174 тысячи детей, что больше населения Зеленодольска и Зеленодольского района вместе взятых.

«Это рекорд для Казани, а на следующий год ожидаем еще большее количество детей», – сообщил Ильсур Метшин.

Всего в 2023-м в городе построили четыре новые школы на 6 тысяч учащихся, но и с учетом этого наблюдается нехватка учебных заведений. При этом на строительство по потребностям требуется несколько годовых бюджетов Казани.

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