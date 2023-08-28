В суде Казани опровергли отсутствие доступной среды после инцидента с ребенком

По словам представителей суда, в здании есть средства для передвижения маломобильных людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском суде Казани прокомментировали скандал с мальчиком с ДЦП, который произошел в здании Фемиды. Ребенку пришлось сползать по лестнице, так как там не было нужной инфраструктуры для инвалидов. Однако суде эту информацию опровергли.

По словам представителей суда, в здании есть средства для передвижения маломобильных людей, но, по неизвестным причинам мама мальчика ими не воспользовалась.

«К сожалению, действительно, маломобильный гражданин спускался по лестнице самостоятельно в присутствии матери и по ее инициативе», - сообщили в ведомстве.

Подъем на первый этаж суда осуществляется с помощью специального подъемника. Справа от входной двери - кнопка вызова для оказания помощи, после нажатия которой представители органов оказывают всю необходимую помощь по доступу в здание и перемещению внутри него.

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