Леонид Михельсон: «Всю науку планируем сосредоточить в Татарстане»

Михельсон отметил, что науку важно развивать в Татарстане. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон принял участие во вводе в эксплуатацию модернизированной установки синтеза изопропилбензола. Масштабное обновление завершилось на предприятии «Казаньоргсинтез».

Леонид Михельсон сообщил, что в Казани появится центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения. Он отметил, что науку важно развивать в Татарстане.

«Большой упор в планах дальнейших инвестиций делается именно на Татарстане. Очень важное здесь принято решение - всю науку, которая размещена по России, сосредоточить в республике», - сказал председатель.

Напомним: в Казани на форум «Ростки» зарегистрировались более 1,5 тысячи человек.

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