«Казаньоргсинтез» провел модернизацию установки синтеза изопропилбензола

На реализацию проекта по модернизации потребовалось 2,5 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Компания «Казаньоргсинтез» провела масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола. Вырабатываемый предприятием продукт является сырьем для получения поликарбоната.

Обновление помогло экологии - на 20% снизились выбросы в атмосферу, а также на 68% уменьшилось энергопотребление. Также благодаря новой установке на 4% снизились расходные нормы по сырью.

- На реализацию проекта по модернизации потребовалось 2,5 миллиарда рублей. Реконструкция производства шла во время плановых остановочных ремонтов завода и не затрагивала действующие производства, - сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

В церемонии ввода установки в коммерческую эксплуатацию в том числе принял участие Раис РТ Рустам Минниханов, который поблагодарил членов Совета директоров компании СИБУР за внимание к развитию производства.

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