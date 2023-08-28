Решение об обновлении эмблем было принято в связи с изменением логотипа предприятия. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани на входах в метро приступили к обновлению логотипов. Речь идет об эмблеме «М», сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Такое решение было принято в связи с изменением логотипа предприятия и пожеланиями пассажиров, которые отмечали малую заметность сходов по причине обветшалого состояния эмблем. В настоящее время они выцвели и выглядят достаточно неприглядно.

На станции метро «Суконная слобода» работы по обновлению уже завершены. Новый логотип теперь подсвечивается изнутри. В ближайшее время эмблемы установят на станциях метро «Кремлевская» и «Габдуллы Тукая».

Напомним, «Метроэлектротранс» Казани обновил логотип к 75-летию пуска первого троллейбуса.

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