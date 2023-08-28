В Казани в здании Камала может появиться музыкально-драматический театр

Рустам Минниханов согласен с тем, что городу нужен музыкальный театр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала может появится музыкально-драматический театр. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

По словам Аюповой, раис Татарстана Рустам Минниханов дал ведомству поручение о создании публичного обсуждения с общественностью. Он согласен с тем, что городу нужен музыкальный театр. Накоплено достаточно материалов, чтобы транслировать их на профессиональной сцене.

Как отметила Аюпова, сроки реализации идеи пока неизвестны. До этого нужно достроить новое здание для театра Камала.

Напомним, новое здание театра имени Камала в Казани будет иметь футуристический вид, связанный с историей татарского народа.

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