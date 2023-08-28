В Татарстане 20 Героев России проведут уроки мужества

Занятия пройдут в рамках федерального проекта «Вахта Героев». Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане 20 Героев России в школах проведут уроки мужества. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова.

Среди них будет летчик, совершивший побег из плена в Кандагаре, Газинур Хайруллин. Он является уроженцем Татарстана. Также урок мужества проведет участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Александр Супонинский.

В регионе герои пробудут до 2 сентября. Занятия пройдут в рамках федерального проекта «Вахта Героев».

Напомним, в Казани 1 сентября за парты сядет рекордное количество школьников.

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