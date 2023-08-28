В Татарстане с 9 сентября по 23 декабря состоятся сельхозярмарки

В 2022 году на осенних ярмарках была представлена продукция на общую сумму в 787,8 миллиона рублей. Фото: Иван Макеев

В Татарстане с 9 сентября по 23 декабря состоятся сельскохозяйственные ярмарки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Предложение о датах проведения ярмарок поступило от Минсельхоза региона. А территории для этого определят исполкомы Татарстана. От них же требуется принять необходимые меры для обеспечения безопасности.

Кроме того, главному управлению ветеринарии Кабмина республики поручено проконтролировать продукцию животного происхождения, а Роспотребнадзору по региону - качество продаваемых на ярмарках товаров.

Отметим, в 2022 году на осенних ярмарках была представлена продукция на общую сумму в 787,8 миллиона рублей. Это на 122 миллиона рублей больше показателей 2021 года.

Напомним, на весенних сельскохозяйственных ярмарках фермеры и аграрии Татарстана заработали 379 миллионов рублей.

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