В Казани на форум «Ростки» зарегистрировались более 1,5 тысячи человек

В Казани форум «Ростки» состоится 7-8 сентября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Казани на российско-китайский форум «Ростки» зарегистрировались более 1,5 тысячи человек. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Речь идет о жителях 47 регионов России и 13 стран, в том числе Марокко, Камеруна, ЮАР, Турции и Ирана. Программа мероприятия включает более 40 деловых встреч по различным тематикам. Ключевыми направлениями станут промышленная кооперация и технологическое развитие.

В Казани форум «Ростки» состоится 7-8 сентября. Это мероприятие планируют проводить ежегодно.

Напомним, в Казани на проведение «Аксенов-феста» направят 6,7 миллиона рублей.

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