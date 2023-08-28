Казанские школьники с 1 сентября смогут лично выбирать ингредиенты для салатов

Ассортимент овощей и дополнительных ингредиентов будет часто меняться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Казанские школьники с 1 сентября смогут самостоятельно выбирать ингредиенты для салатов. Это позволит им исключить те овощи, которые им не нравятся или нельзя есть из-за аллергии. Об этом на совещании сообщил гендиректор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

Ассортимент овощей и дополнительных ингредиентов будет часто меняться. Новая система коснется всех школьников Казани. Это позволит приучить детей к правильному питанию и осмысленно выбирать ингредиенты.

Кроме того, систему «Салат-бар» протестировали в течение второго полугодия в гимназии №16, лицее №146, а летом - в пришкольных лагерях №125 и №169 Советского района города. Эксперимент прошел удачно и большинство участников дали положительные комментарии.

Напомним, в Казани 1 сентября за парты сядет рекордное количество школьников.

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