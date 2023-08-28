В Набережных Челнах наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей

Всего в сфере предпринимательства работают 58,7 тысячи человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах растет количество индивидуальных предпринимателей. Этот показатель за семь месяцев 2023 года увеличился на 6%. Об этом на совещании сообщила замруководителя исполкома города Наталия Кропотова.

По словам Кропотовой, с начала текущего года на учет встали 2,2 тысячи индивидуальных предпринимателей. Это на 21,3% больше, чем показатели аналогичного периода 2022 года.

Всего в этой сфере работают 58,7 тысячи человек. При этом с учетом наемных работников их количество составляет 89,8 тысячи человек. Налоговые поступления от ведения предпринимательства приравнивались к значению 1,1 миллиарда рублей.

Как отметила спикер, этот сектор растет и за счет самозанятых. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 1,3 раза - до 33,9 тысячи человек.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Татарстане увеличилось количество бизнесменов.

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