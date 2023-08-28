Музыкальный салют можно будет услышать с площадки у центра семьи «Казан», с кремлевской набережной и у экстрим-парка «Урам». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани 30 августа в День города и республики организуют музыкальный салют. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления культуры исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

По словам Абзалова, это специально подготовленная музыкальная подложка, во время которой состоится пиротехническое шоу. Ее можно будет услышать с площадки у центра семьи «Казан», с кремлевской набережной и у экстрим-парка «Урам».

Кроме того, у жителей и гостей города появится возможность прослушать музыкальный салют и на радиоволне «Болгар радиосы». Продолжительность этого мероприятия составит пять минут. При этом у «Чаши» включат иллюминацию, представляющую кипящий казан.

Напомним, Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность на Дне города и республики.

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