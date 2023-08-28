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НовостиСпорт28 августа 2023 12:24

Футболисты казанского «Сокола» просят Уткина прокомментировать матч

Речь идет о финале Кубка Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Матч состоится 10 сентября на Центральном стадионе столицы Татарстана. Фото: ФК «Сокол»

Матч состоится 10 сентября на Центральном стадионе столицы Татарстана. Фото: ФК «Сокол»

В Казани игроки футбольного клуба «Сокол» просят спортивного журналиста Василия Уткина прокомментировать финал Кубка Татарстана. Матч состоится 10 сентября на Центральном стадионе столицы Татарстана. Об этом «КП-Казань» сообщили в пресс-службе футбольной команды.

По словам гендиректора «Сокола» Ильгиза Гараева, футбольный клуб участвует в этом сезоне в трех турнирах и по спортивному принципу хочет попасть во Вторую лигу. Они с признанием относятся к творчеству Уткина и с теплотой вспоминают его комментаторское прошлое.

Отметим, казанская команда направила запрос о сотрудничестве агенту Василия Уткина. При этом футболисты для привлечения внимания сделали фотографию. На нем они лежат на газоне в форме фамилии спортивного комментатора.

Напомним, жители Казани могут бесплатно посетить финал турнира COMBOnation.

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