5 150 000 рублей было собрано на XIII Благотворительном турнире по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан

Фото: БФ «Семья вместе»

В гольф-клубе «Свияжские холмы» состоялся XIII Благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан. Халил Хамитович Шайхутдинов, первый заместитель министра спорта РТ, торжественно вручил директору Семейного дома благотворительного фонда «Семья вместе» Юлии Алексеевне Марковой чек на сумму 5 150 000 рублей, внесенных донорами-партнерами турнира в поддержку уникального в России проекта.

«...Благодарим вас за то, что внесли большой вклад в благотворительность… Гольф – увлекательный вид спорта, сегодня есть возможность проявить себя, улучшить свои результаты. Пусть победит сильнейший!» - пожелал спортсменам Халил Хамитович Шайхутдинов.

Фото: БФ «Семья вместе»

Юлия Алексеевна Маркова, директор Семейного дома в Казани, выразила искреннюю благодарность Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Раису Республики Татарстан, за возможность открытия нашего Дома и его поддержку на протяжении 10 лет. Наш Дом является настоящим «Домом вдали от дома», в котором могут бесплатно проживать семья, чьи дети проходят длительное лечение в больнице. Дом находится на территории Детской республиканской клинической больницы МЗ РТ.

«… Сегодня проходит XIII Благотворительный турнир. За все годы было собрано более 25 000 000 рублей, которые полностью пошли на содержание Дома. Хочу сказать спасибо Вам, именно вклад каждого из вас помогает творить больше добрых дел!», - отметила Юлия Алексеевна.

Семейный дом был открыт в Казани 10 июля 2013 года. За 10 лет Дом стал родным местом для многих. Более 15 000 детей и родителей стали жителями «Дома вдали дома». 10 лет – это большая дата. За это время меняется все! Но неизменным остается одно – Домик, который 24 часа, 7 дней в неделю, готов открыть свои двери тем, кто проходит сложные испытания и окружить их заботой, теплом, чтобы каждый житель смог быть рядом со своими близкими и родными.