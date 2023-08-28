По словам Метшина, паралич городу не грозит, но быстро ездить надежды мало. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о высоком уровне автомобилизации в Казани. Это усложняет дорожно-транспортную ситуацию и приводит к напряженной обстановке во дворах. Об этом он сообщил на «деловом понедельнике».

По словам Метшина, паралич городу не грозит, но быстро ездить надежды мало. В 2005 году количество машин составляло 137 тысяч единиц, а в 2023 году их число выросло до 451 тысячи единиц. При этом некоторым семьям удается иметь две-три машины.

Отметим, за последние пять лет уровень автомобилизации в Казани вырос на 8%. А комплекс принимаемых за этот же период мер позволил сократить количество пострадавших ДТП на 31%, погибших - на 36%.

Напомним, в Казани разработают полный привод для фургона Sollers Atlant.

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