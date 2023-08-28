Мэр Набережных Челнов положительно отозвался о привлечении детей к труду в школе

По мнению главы города, детей нужно со школы приобщать к общественно полезному труду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поддержал поправки в федеральном законе «Об образовании», разрешающем привлекать детей к труду в школах. Раньше, к примеру, чтобы ребенок мог помыть доску, требовалось согласие родителей.

По мнению главы города, детей нужно со школы приобщать к общественно полезному труду, чтобы потом не удивляться, почему ребенок не умеет ничего делать.

Магдеев рассказал и о своем опыте, заявив, что в его семье мама никогда не мыла полы, а помогали он с братом. «Все мы мыли доску, полы, дежурили в классе. Не переломились же», - заявил мэр на аппаратном совещании.

Ранее спортсмен из Набережных Челнов стал чемпионом мира по тхэквондо.

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