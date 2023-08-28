В Татарстане в массовом ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали

Один из пострадавших в этой аварии, является несовершеннолетним. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошедшее воскресенье, 27 августа, на территории Арского района в 18.20 на 77 километре трассы М-7 «Волга» (подъезд к Кирову) произошла массовая авария. По предварительным данным ГИБДД Татарстана, водитель автомобиля «Лада X-RAY» превысил скорость, чтобы совершить обгон, по окончании маневра он не справился с управлением. Отечественную легковушку вынесло обратно на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилями Škoda Rapid и Hyundai Solarisс.

Момент ДТП заснял видеорегистратор проезжавшей рядом машины. На записи видно, как от сильного удара один из автомобилей буквально подбрасывает в воздух и закручивает.

«В результате этой аварии на месте погиб пассажир «Лада X-RAY». Получили различные травмы и выжили водитель отечественного авто, а также три других его пассажира. Кроме того, пострадали водитель Škoda Rapid и два его пассажира, один из которых является несовершеннолетним», - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего ДТП.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что за смерть шестимесячной девочки уголовное дело завели на ее родную тетю.

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