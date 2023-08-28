В Казани в ванне утонул младенец, в квартире с ним находилась пьяная женщина

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани в одном из домов на улице Шакирова в ванной утонула шестимесячная девочка. Рядом с ней в квартире находилась ее родная тетя. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, женщина была пьяна, известно, что она проживала вместе с семьей сестры.

По предварительным данным источника, трагедия произошла, когда тетя решила помыть племянницу. Где были в этот момент родители ребенка и кто именно сообщил о его гибели в экстренные службы, пока не сообщается.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. На женщину уже завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В скором времени суд изберет для нее меру пресечения. Не исключено, что это будет арест.

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