В Казани автомобиль влетел на остановку с людьми

58-летняя водитель автомобиля KIA превысила безопасную скорость и заехала на остановку Фото: из соцсетей

В Казани легковой автомобиль влетел в остановку с людьми, пострадала одна женщина. Авария произошла 27 августа в 16.30.

По предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля KIA превысила безопасную скорость и заехала на остановку, где люди ожидали общественный транспорт, а затем в здание.

В результате происшествия пострадала женщина-пешеход, ее доставили в больницу.

Ранее мы сообщали, что на Альметьевском тракте произошло ДТП с участием легковушки и двух грузовиков.

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