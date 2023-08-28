«КАМАЗ» сыграл вничью с «Черноморцем»

по результатам игры «КАМАЗ» имеет в активе 11 очков. Фото: fckamaz.ru

В Новороссийске 27 августа встретились футбольные клубы «КАМАЗ» и «Черноморец». Матч состоялся в рамках седьмого тура первенства Первой лиги и закончился со счетом 0:0.

«Хорошая, острая игра с обеих сторон. Начало тайма было за «Черноморцами», а в конце игры мы могли бы склонить чаши на свою сторону. Сыграли на хорошем уровне», - прокомментировал игру главный тренер «КАМАЗа» Владимир Клонцак.

Отметим, по результатам игры «КАМАЗ» имеет в активе 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч состоится 3 сентября в Набережных Челнах с футбольным клубом «Ленинградец».

Напомним, «Рубин» примет ФК «Динамо» в Казани в рамках Российской премьер-лиги.

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