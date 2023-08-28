О проведении реконструкции развязки на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы стало известно в ноябре 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани построят съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт. Соответствующий проект опубликован на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Согласно проекту, съезд частично займет проезжую часть Оренбургского тракта, а также проходящую вдоль дороги зону лесополосы. Речь идет об участке с 27 метра от перекрестка Оренбургский проезд - проспект Победы до 222 метра к юго-западу от съезда с проспекта Победы на улицу Урманлы.

Отметим, о проведении реконструкции развязки на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы стало известно в ноябре 2022 года. На эти цели из республиканского бюджета направили 8,7 миллиона рублей.

Напомним, под Казанью на строительство дорог выделят 824 миллиона рублей.

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