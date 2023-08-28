Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость28 августа 2023 5:24

Роскосмос показал снимок Казани со спутника в честь годовщины открытия метро

Изначально ветка состояла из пяти станций
Адам САГАЛ

В Казани 18 лет назад были открыты первые станции метро. Госкорпорация Роскосмос в честь этого события опубликовала фотографию столицы Татарстана со спутника «Ресурс-П».

В подписи к снимку напоминают, что метрополитен к моменту открытия состоял из пяти станций. Его создание приурочили тогда к 1000-летию Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани на станции метро «Горки» спустя 14 лет откроют второй вестибюль.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram