Роскосмос показал снимок Казани со спутника в честь годовщины открытия метро

В Казани 18 лет назад были открыты первые станции метро. Госкорпорация Роскосмос в честь этого события опубликовала фотографию столицы Татарстана со спутника «Ресурс-П».

В подписи к снимку напоминают, что метрополитен к моменту открытия состоял из пяти станций. Его создание приурочили тогда к 1000-летию Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани на станции метро «Горки» спустя 14 лет откроют второй вестибюль.

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