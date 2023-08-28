Казанский университет перейдет на отечественные экосистемы после ухода Microsoft

50 тысяч студентов остались без доступа к почтовым ящикам в облаке Microsoft. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Казанский федеральный университет перейдет на российские экосистемы после ухода Microsoft. Это поможет избежать сбоев в работе, сообщает пресс-служба вуза.

Это связано с тем, что 50 тысяч студентов остались без доступа к почтовым ящикам в облаке Microsoft. Из-за этого они не могут открыть видеоконференции, методические материалы, которые там хранились.

С начала 2023 года учебное заведение приступило к тестированию существующих российских экосистем и к внедрению Яндекс 360 и Яндекс Облако. При этом вместо MS Teams внедряется платформа Webinar. За неделю КФУ удалось решить все технические вопросы.

Напомним, причиной отключения доступа к программному обеспечению Microsoft могли стать санкции США против ректора вуза Ленара Сафина.

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