В Набережных Челнах в автобусах установили камеры видеофиксации

Мера принята из-за нарушений, связанных с парковкой автомобилей на остановках общественного транспорта. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах в автобусах большой вместимости установили камеры видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как уточнили в администрации города, мера принята из-за частых нарушений, связанных с парковкой легковых автомобилей на остановках общественного транспорта. Только за 20 дней августа было зафиксировано 90 подобных фактов.

Если камера, установленная в автобусе, снимет нарушителя, видео будут отправлять в Госавтоинспекцию.

Ранее мы сообщали, что в Казани из автобусов начали пропадать объявления на английском языке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram