Прорабатывается вопрос о выделении земельного участка для храма. Фото: Казанская епархия

В Иннополисе построят церковь – решение принято после обращения местных жителей в Казанскую епархию. Подготовлено несколько эскизных проектов, сейчас прорабатывается вопрос о выделении земельного участка.

Как только участок будет предоставлен, обозначат примерные сроки строительства храма, сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на Казанскую епархию.

Отметим, что минувшей весной Иннополис посещал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Тогда местные жители и подняли вопрос о строительстве церкви.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах создали видеоролик о возрождении храма Николая Чудотворца.

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