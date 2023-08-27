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НовостиОбщество27 августа 2023 14:01

Молодежь из 10 стран приехала в лагерь «Друзья» в Иннополисе

Смена проводится от «Движения первых»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Всего смена продлится 10 дней. Фото: telegram-канал раиса Татарстана

Всего смена продлится 10 дней. Фото: telegram-канал раиса Татарстана

В Иннополисе в эти выходные, 26-27 августа, проходит международный молодежный лагерь «Друзья» от «Движения Первых». В Татарстан приехала молодежь из 10 стран, рассказал в своем telegram-канале глава республики Рустам Минниханов.

Всего смена продлится 10 дней. За это время участники посетят тематические мастер-классы, лекции в интерактивном формате, примут участие в спартакиаде и творческих мероприятиях.

Ранее стало известно, что The Hatters выступят на фестивале «СоТворение» в Казани в сентябре.

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