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НовостиОбщество27 августа 2023 13:16

В Гидрометцентре Татарстана предупредили о сильном ветре в начале недели

Его скорость будет достигать до 21 метра в секунду
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ветер преимущественно будет днем.

Ветер преимущественно будет днем.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 28 августа, в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия, предупреждает республиканский Гидрометцентр.

Днем на территории республики прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 16-21 метр в секунду.

При этом метеоролог КФУ заявил, что в начале сентября в Татарстане потеплеет, будет комфортная сухая погода.

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