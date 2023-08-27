В Гидрометцентре Татарстана предупредили о сильном ветре в начале недели

Ветер преимущественно будет днем. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 28 августа, в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия, предупреждает республиканский Гидрометцентр.

Днем на территории республики прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 16-21 метр в секунду.

При этом метеоролог КФУ заявил, что в начале сентября в Татарстане потеплеет, будет комфортная сухая погода.

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